Il circolo sociale di Monticelli rinasce: ecco il finanziamento

Nuova vita per il circolo sociale di Monticelli, grazie alla convenzione sottoscritta dal Comune e dalla Fondazione Cassa di Risparmio. L’amministrazione, nell’ottica di favorire l’incontro e la socialità degli anziani, ha deciso di mettere mano alla struttura di Monticelli attraverso un intervento di riqualificazione, che prevede anche un ampliamento volumetrico. Un lavoro da 455mila euro, finanziato per 385mila euro dalla Fondazione e per i restanti 70mila dal Comune.

"Vogliamo che la nostra città abbia spazi di socialità adeguati – spiega il sindaco Marco Fioravanti – e in un quartiere popoloso come Monticelli era necessario intervenire per restituire al circolo la giusta centralità. Gli anziani rappresentano una componente fondamentale della popolazione, sia in termini numerici sia per il loro valore umano, e quindi abbiamo deciso di mettere in campo questo lavoro insieme alla Fondazione Carisap, che ringrazio per l’impegno".

La convenzione prevede la presentazione del progetto esecutivo entro maggio di quest’anno, mentre tutte le attività andranno concluse entro giugno 2027. "Questo intervento, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, renderà il Circolo sociale ricreativo di Monticelli, che rappresenta un punto di riferimento per i residenti, ancora più accogliente e funzionale – aggiunge il presidente della Fondazione Carisap, Maurizio Frascarelli –. Tra gli obiettivi della Fondazione vi è il rafforzamento della coesione sociale che si realizza anche attraverso la valorizzazione di luoghi di incontro e di condivisione".

"I circoli sociali e ricreativi per anziani – ribadisce anche l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni – sono dei luoghi significativi che meritano attenzione. Come amministrazione siamo sempre molto attenti alle esigenze di questa fascia di età, che vogliamo tutelare e valorizzare all’interno del tessuto cittadino: la riqualificazione della struttura di Monticelli è un tassello importante di questo mosaico complessivo".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore all’urbanistica, Gianni Silvestri: "La convenzione sottoscritta con la Fondazione Carisap ci permette di dare il via all’iter di progettazione di un importante intervento che interesserà il quartiere più popoloso delle cento torri".

