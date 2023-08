Il ’circuito’ di Piattoni "A rischio ciclisti e pedoni"

"Qui le automobili corrono come missili e gli incidenti, gli investimenti non sono rari". Non hanno dubbi i residenti di via Roma, che si snoda lungo la strada provinciale, che dalla frazione di Piattoni raggiunge quella di Chiarini. "La via è percorsa tutti i giorni da persone che vanno a piedi, da ciclisti e c’è anche chi si ferma a parlare in strada – ha assicurato una donna che abita nella zona –. Bisogna fare molta attenzione, rischiamo la vita ogni volta che mettiamo il naso fuori casa. Abbiamo manifestato le nostre preoccupazioni all’amministrazione comunale – proseguono i residenti –, che sottolineano che la strada è provinciale, ma non è possibile lasciarla in queste condizioni, qui siamo in un centro urbano".

I residenti denunciano i pericoli quotidiani che devono affrontare e che continuano a persistere nonostante le continue segnalazioni fatte al Comune. E’ bastato rimanere sul luogo per pochi minuti per capire che la situazione è piuttosto complessa: le auto sfrecciano come missili, velocità impressionante nonostante il limite di 50 chilometri orari e non parliamo di un orario notturno, ma intorno alle 22.30. Erba alta ai bordi della strada, che spinge i pedoni a passare in mezzo alla strada, insomma una situazione tutt’altro che semplice. "Le auto sfrecciano anche oltre i 100 chilometri all’ora – aggiungono –, le finestre delle nostre abitazioni tremano al passaggio. Abbiamo chiesto dei dissuasori per costringere a moderare la velocità, ma ci hanno detto che non si può fare perché c’è il passaggio delle ambulanze". "Passata la frazione di Chiarini c’è una curva, arrivano a tutta velocità di notte, spesso rimaniamo in silenzio, spaventati che non riescano a farlo". La protesta dei residenti è già giunta in consiglio comunale dove si è optato per un marciapiede che colleghi la parte di Piattoni a quella di Chiarini, nell’attesa di un intervento sarebbe opportuno almeno sfalciare la strada, per permettere ai pedoni di camminare in tranquillità.

Maria Grazia Lappa