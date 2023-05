Il clima che cambia È il maggio più piovoso degli ultimi 62 anni E ora si contano i danni

Con il ritorno del caldo si valutano, in maniera più evidente, i danni causati alle culture ortofrutticole e vivaistiche dalla grandinata che ha interessato il territorio Piceno nella serata del 12 maggio e dalle piogge incessanti del 16 e 17, che hanno causato allagamenti e, soprattutto danni alle infrastrutture stradali comunali e provinciali dell’immediato entroterra. Eventi che hanno messo a dura prova le amministrazioni comunali interessate, che hanno dovuto far ricorso a ditte private per ripristinare la viabilità laddove le frane e la caduta di alberi rischiavano di isolare intere contrade. In quei giorni è caduta moltissima acqua e il Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno ha messo a confronto le precipitazione di questo mese di maggio 2023 con quelle dello stesso mese degli anni precedenti. Con i dati aggiornati al giorno 22, questo maggio si sta rilevando particolarmente piovoso per le Marche e per le province di Ascoli e Fermo.

È un andamento piuttosto eccezionale per la regione poiché al momento, quello di quest’anno, si sta rilevando il più piovoso dal 1961, anche se è paragonabile a quanto successo quattro anni fa. Almeno come totale medio di pioggia caduta sul territorio regionale, pari a 173 mm, maggio 2019 e maggio 2023 si equivalgono. "Questo mese non si è ancora concluso – precisano i tecnici del Centro Agrometeo Locale di Ascoli – ma, viste le previsioni meteo per i prossimi giorni, il totale di millimetri di fine mese non dovrebbe discostarsi di molto dal valore attuale". Dal confronto dell’andamento giornaliero della precipitazione cumulata, totale medio regionale, dal giorno 1 al giorno 22 per maggio 2019 e 2023, risulta che in questo mese si è mantenuto costantemente al di sopra del 2019, tranne che in corrispondenza degli eventi intensi dei giorni 12-13 del maggio 2019, che va a pareggiare l’impennata in corrispondenza del 16-17, giorni dell’alluvione in Emilia-Romagna.

Altre precipitazioni particolarmente abbondanti nella parte finale del mese hanno fatto salire il totale fino ai 173 mm nel corso del 2019 pareggiando così il totale 2023. Ad oggi, il periodo gennaio – maggio 2023 risulta più piovoso dello stesso periodo del 1976 (il 1976 è l’anno più piovoso per le Marche dal 1961). Considerando l’intera serie storica dal 1961, la precipitazione da inizio anno nel 2023 è al momento di 495 mm corrispondente ad un +46% rispetto alla media storica 1991-2020. Solo nel 2015 si ebbe una precipitazione maggiore nei primi cinque mesi dell’anno, pari a ben 537 mm. Marcello Iezzi