Il club Ferrari e il Comune insieme contro la violenza sulle donne

Il comune di Castorano in collaborazione con la Scuderia Ferrari club organizza per dopodomani, a partire dalle ore 9.30, nella sala consiliare, un incontro ‘Ama la rossa odia la violenza’. Nel corso della mattinata si terrà un convegno e il conferimento del riconoscimento per alcune persone che si sono distinte nella difesa delle donne. La mattinata prevede alle 9.30 il convegno dal titolo ’Stop violenza sulle donne"’, a seguire si terrà la consegna di riconoscimenti. Alle 10.30 seguirà l’inaugurazione di un cartello a tema e della panchina rossa, che verrà posizionata nella piazzetta del Monumento dei Caduti. Il Comune di Castorano, con il sindaco Graziano Fanesi e la Scuderia Ferrari club hanno organizzato un evento pensato per le donne: "Per vincere la violenza è necessario un cambiamento nel modo di agire con interventi che vedano sempre più attivi la società".