Il Colibrì festival di Offida. Le famiglie si ritrovano a teatro

Il Colibrì Festival, dedicato al teatro per bambini e famiglie, si sta rivelando un evento straordinario per la città di Offida. In programma fino al 6 aprile, il festival ha già registrato il tutto esaurito due spettacoli su tre proposti finora al Serpente Aureo, attirando un pubblico entusiasta e dimostrando l’importanza del teatro come strumento educativo e culturale.

Gli spettacoli ‘Il Circo delle Nuvole’ (15 dicembre), ‘Fiabe d’Italia’ (29 dicembre) e ‘Zeus e il Fuoco degli Dei’ (12 gennaio) hanno riscosso un successo incredibile, con una partecipazione calorosa che ha confermato il grande interesse per il teatro rivolto ai più piccoli. Il festival proseguirà con due appuntamenti: ‘Tuttatesta’ (23 marzo, ore 17) - Uno spettacolo di videoteatro per bambini e non solo, scritto e diretto da Davide Calvaresi, prodotto da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale in collaborazione con la compagnia 7-8 chili. Con toni leggeri e ironici, affronta temi come il razzismo, la diffidenza e la paura del diverso.

Biancaneve (6 aprile, ore 17) - Lo spettacolo è adatto a tutte le età ed è prodotto dalla Compagnia La Baracca - Testoni Ragazzi. Un viaggio esilarante nella fiaba classica, con due tecnici che interpretano tutti i personaggi, dalla matrigna ai sette nani, utilizzando strumenti di lavoro, qualche costume e tanta creatività.

L’assessore alla cultura Marica Cataldi (foto) ha sottolineato l’importanza e il valore educativo del Colibrì Festival: "Questo risultato conferma l’importanza e il grande interesse che il teatro per bambini suscita, non solo come forma di intrattenimento, ma anche come strumento educativo fondamentale. Il teatro aiuta i più giovani a sviluppare empatia, creatività e capacità di pensiero critico, favorendo una crescita sana e consapevole. Il nostro impegno nel promuovere eventi come il Colibrì Festival è un investimento per il futuro, in cui la cultura diventa motore di cambiamento sociale e di formazione per le nuove generazioni".