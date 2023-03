’Il colore V’ al Filarmonici

Domani, alle ore 17, l’associazione "Castoretto Libero" metterà in scena, al teatro dei Filarmonici, la bellissima commedia "Il colore V" di Mario Alessandro Paolelli con la regia di Paolo Fratoni. Si tratta di un evento benefico (ingresso a offerta libera) con il quale l’associazione Pas in collaborazione con la Caritas Diocesana e il sostegno del Comune di Ascoli, intende raccogliere dei fondi a favore del "piccolo M.". Il "piccolo M." è un bimbo afgano che è arrivato in Italia nel mese di giugno 2022 attraverso un "avventuroso" corridoio sanitario. La sua giovane famiglia di etnia hazara, ha altri due bimbi in tenera età. Il "piccolo M." ha una grave patologia e ha bisogno di tante cure e terapie riabilitative. La famiglia da quando è arrivata, vive ad Ascoli, tutti stanno imparando l’italiano e qui è il loro futuro. Per prenotazioni dei posti è possibile chiamare il numero 0736397389.