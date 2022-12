Il comandante Centi da Spazzafumo

Il sindaco Antonio Spazzafumo, ha ricevuto la visita del neo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ingegner Daniele Centi, che proviene dal comando provinciale dei pompieri di Pescara, subentrato all’ingegner Luca Verna lo scorso 21 dicembre. L’incontro con il primo cittadino è stata occasione per un confronto sulla situazione del territorio piceno e sulle future collaborazioni tra il Comune e il Corpo dei Vigili del Fuoco. Nella visita all’istituzione comunale di San Benedetto era presente anche il vicecomandante provinciale Vincenzo Vannarelli, originario dell’ascolano e che bene conosce il territorio Piceno con tutte le sue criticità. Terminata la visita in Comune, i vertici dei vigili del fuoco si sono recati nel distaccamento di San Benedetto, dove si sono intrattenuti con i vigili di turno anche per capire quali sono le difficoltà operative in una sede assolutamente inadeguata. Con tutta probabilità dovrà essere il neo comandante a seguire l’iter burocratico per la realizzazione della nuova caserma. Nei giorni scorsi la Giunta di Grottammare ha approvato uno studio di pre fattibilità del valore di altre 6 milioni di euro. L’atto, dopo l’effettiva presa in possesso dell’area, potrà consentire l’inserimento dell’opera nel Piano triennale dei Lavori pubblici del Dipartimento Vv.ff 20222024.

Ma. Ie.