Il comandante Enzo Bernardini in visita al comando provinciale

Il Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini è stato ieri in vista al Comando provinciale dei carabinieri di Ascoli. Bernardini ha ricordato il quotidiano impegno dei carabinieri dell’intera provincia, costantemente profuso e confortato dagli ottimi risultati sul piano operativo. Si è poi soffermato sull’assoluta rilevanza dei valori fondanti dell’Arma e dell’etica del carabiniere, punto di convergenza della consapevolezza del proprio ruolo, della responsabilità e della partecipazione quotidiana ai bisogni delle persone. Dopo il saluto ai carabinieri in servizio ed in congedo, il generale Bernardini, accompagnato dal comandante provinciale Giorgio Tommaseo, ha incontrato il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, il vescovo Gianpiero Palmieri e si è poi recato presso il Palazzo di Giustizia dove ha salutato il procuratore della Repubblica Umberto Gioele Monti. Al termine, ha fatto visita al prefetto Carlo De Rogatis. Durante gli incontri con le autorità, Bernardini ha confermato il sentimento di convergenza di tutte le Istituzioni verso la salvaguardia della convivenza civile e del benessere collettivo, in un’ottica di proficuo coordinamento a cura del prefetto, di funzionale aderenza agli indirizzi dell’autorità giudiziaria e di coerente collaborazione con gli enti. Durante la giornata, il Comandante Interregionale ha avuto modo di visitare anche la Compagnia di San Benedetto e le stazioni di Monteprandone e Folignano.

p. erc.