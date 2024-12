Il comitato Cabbiano-Valentino sempre vicino ai più fragili

Natale solidale con le persone malate. Quest’anno il presepe realizzato dal Comitato Cabbiano-Valentino è un segno di speranza per le tante persone che vivono la malattia e la solitudine. Come da tradizione il comitato ha allestito, lungo la strada provinciale Mezzina, in contrada Valentino, a Castel di Lama, il presepe artistico, che è stato dedicato ai malati e alle persone sole. Un presepe realizzato con il cuore e dedicato a tutte le persone in difficoltà, perché Natale è soprattutto umanità. Il presepe è stato allestito sulla strada provinciale Mezzina, ospitato nel giardino della famiglia Perez, perché possa essere ammirato da tutti e perché possa rappresentare un messaggio di speranza per tutti. Si tratta della sedicesima edizione.