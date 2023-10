Il comitato per l’acqua:: "La Ciip ora ci incontri"

Prosegue la battaglia portata avanti, ormai da parecchi mesi, dal comitato ‘Acqua buona per Folignano’, che si batte per fare in modo che non ci siano più disservizi da parte della Ciip sul territorio dopo le tante problematiche riscontrate, in alcune zone del comune, nel corso degli ultimi anni. Ciò che i componenti del comitato continuano a chiedere, a voce alta, è un incontro con i dirigenti del medesimo consorzio che si occupa di gestire il servizio idrico nel Piceno. "La Ciip ha comunicato all’utenza l’ennesima situazione emergenziale – spiega il comitato in una nota –. Siamo ancora in attesa di avere un incontro con questa società ed i suoi responsabili, dopo che gli stessi hanno disatteso i loro obblighi statutari e regolamentari di società pubblica nei confronti del Comune di Folignano e quindi di noi cittadini di questo territorio. Con questa nota chiediamo al Comune di rinnovare la richiesta di incontro, dando seguito alle deliberazioni consiliari e nel contempo di diffidare la società Ciip Spa ad immettere acque delle sorgenti di Castel Trosino nelle condotte idriche del nostro territorio per le ragioni già espresse nella petizione popolare che, ricordiamo, ha raccolto oltre 1.500 firme. Chiediamo anche al prefetto – prosegue il comitato – di sensibilizzare il consiglio di amministrazione ed i dirigenti della Ciip al rispetto dei propri obblighi statutari e regolamentari nei confronti del Comune di Folignano che rappresenta i cittadini nella medesima società. Auspicando la convocazione di un incontro nei prossimi 15 giorni, annunciamo ulteriori iniziative a tutela della utenza di Folignano e chiediamo ai nostri concittadini di segnalare e fotografare eventuali disservizi caratterizzati da torbidità dell’acqua o altre situazioni". Matteo Porfiri