Il commercio ora fa i conti Incassi: stagione in salita

Complice il maltempo dei mesi di aprile, maggio e in parte giugno, la stagione, per gli esercenti pubblici, non è partita nel migliore dei modi. Ora, che è praticamente a metà del suo corso, i locali della città qualcosa stanno recuperando, con la speranza che agosto vada ancora meglio e settembre regali belle giornate. La conferma di questo andamento arriva direttamente dai commercianti, titolari di bar, pizzerie e ristoranti, che comunque auspicano in una conclusione di stagione più fortunata. "La situazione è stata un po’ altalenante – dice Primo Valenti, titolate del ‘Lorenz Cafè’ in piazza del Popolo –. Nei primi quattro mesi dell’anno c’è stato un buon 1520% di incremento di fatturato, ma poi ad aprile, maggio e metà giugno, a causa della pioggia che c’è stata praticamente sempre, abbiamo registrato una perdita di circa il 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Quei mesi con il maltempo, praticamente tutti i giorni, ci ha stroncati. Ora, invece, sembrerebbe che gli incassi si stiano riallineando, siamo in linea con il 2022. E adesso vediamo come andranno i mesi di agosto e settembre".

Parla, invece, di una perdita abbastanza importante rispetto all’anno scorso, da imputare soprattutto ai cantieri che hanno interessato e interessano la zona dove si trova la sua attività commerciale, Daniele Fabiani, titolare del ristorante ‘Vittoria’ in piazza Viola. "Il lavoro mi è sceso di un 3040% – dice Fabiani – e chiaramente il motivo principale è il fatto che l’area dove si trova il mio ristorante è stata interessata da cantieri per quattro mesi. Ci sono cantieri in piazza Viola, ho avuto cantieri in corso Trento e Trieste che hanno precluso l’accesso in via Giudea, quindi il venire a mangiare nel mio locale, e tutt’ora la situazione non è tanto migliore. Purtroppo questo ha inciso tantissimo. Qualcuno tra i miei colleghi porrebbe aver visto aumentare il proprio fatturato, come ad esempio i titolari di piccoli bar che hanno iniziato a somministrare pranzi ad un costo di 10 euro. E’ aumentato in città anche il numero dei ristoranti e ciò ha determinato una maggiore concorrenza". Per diversi esercenti pubblici, dunque, i lavori post sisma, così come alla pari quelli per il superbonus, hanno inciso in negativo sull’andamento degli affari. Per i locali di piazza del Popolo, invece, sono giornate perse dal punto di vista degli incassi quelle nel corso delle quali il salotto cittadino viene chiuso per lo svolgimento di eventi.

Lorenza Cappelli