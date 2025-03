‘Il commercio tra realtà e innovazione’: le sfide

Si è svolta ieri mattina, nella Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, la conferenza di presentazione del ciclo di corsi di formazione ‘Il commercio tra realtà e innovazione’, organizzato da Wap in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Hanno partecipato l’assessore al Commercio, Laura Trontini, Maurizio Detto di Wap associazione commercianti, Greta Kovalenko di GKvisuaLab Vetrinistica & Visual Merchandising, Jacopo Cinelli e Daniele Guerrucci di Mirai. Hanno inviato un messaggio anche Massimiliano Alvisi di Shop Survivor e la presidente di Wap, Sara Brunone. Sara proprio Massimiliano Alvisi il relatore di questi corso di formazione per retailer che negli ultimi anni hanno aiutato oltre 6.000 tra imprenditori e collaboratori ad apprendere gli strumenti per affrontare le novità del settore. Una opportunità che Wap associazione dei commercianti del centro storico, ha colto al volo. L’ideatore come detto è Massimiliano Alvisi, imprenditore riminese che martedì 11 marzo alle ore 21 alla Bottega del Terzo Settore, affronterà alcune delle tematiche che più di altre fanno la differenza per i commercianti: strumenti di marketing aggiornati e tecniche per la gestione del negozio. "Oggi il commercio – ha dichiarato Alvisi – è di fronte ad un cambiamento epocale. Tutti coloro che riusciranno a cavalcare questo cambiamento potranno godere di una nuova linfa. Quelli che invece aspettano un ritorno di qualcosa che non ci sarà mai più, sono destinati a chiudere. Occorre costruire un modo nuovo di fare commercio, di fare rete, di organizzare le vie, i nostri centri storici o i centri commerciali. Oggi diventa fondamentale saper attirare e coltivare il cliente, innovare la propria attività nell’esposizione, nel modo di comunicare, nel modo di gestire". Negli ultimi anni, d’altronde, il commercio al dettaglio ha subito un drastico calo, con numeri allarmanti in tutta Italia. Secondo i dati di Confesercenti, negli ultimi 10 anni il numero di negozi di vicinato in Italia è diminuito di oltre 100.000 unità, con una perdita del 20% delle attività commerciali indipendenti. Ad Ascoli, secondo i dati della Camera di Commercio, nel novembre 2024 le attività commerciali del territorio sono diminuite del -5,4%, passando dalle 4.168 del novembre 2023 alle 3.941 di un anno dopo. Allo stesso tempo, però, chi innova e si forma riesce a resistere e, a volte, persino a crescere. Un’indagine di Unioncamere evidenzia che i negozianti che integrano strategie digitali, esperienziali e nuove tecniche di vendita hanno un tasso di sopravvivenza del 70% superiore rispetto a chi rimane legato ai modelli tradizionali.

Valerio Rosa