Il commissario Castelli: "C’è ancora tanto da fare, lo dobbiamo agli sfollati"

Nove anni dal sisma, i ricordi indelebili e il futuro.

Commissario Guido Castelli, sono trascorsi nove anni da quella terribile notte. Che ricordi ha, a livello personale, di quei momenti?

"Sono momenti che non si dimenticano, lo sanno bene le famiglie delle 299 vittime, lo sanno bene le migliaia di persone che con le loro famiglie hanno dovuto lasciare la propria casa, lo sanno bene lavoratori, artigiani e imprenditori che hanno dovuto interrompere la normale attività del loro sostentamento. Io ero sindaco di Ascoli. La scossa mi svegliò, come tutti. Verificata la situazione nella mia città, mi resi conto che il peggio era successo altrove. Passai la notte tra il 24 e il 25 agosto e tutto il giorno dopo ad Arquata, ad aiutare il sindaco a stilare certificati di morte. Uno strazio umano che si mescolava con il dovere istituzionale e amministrativo". Cosa resta ancora da fare nell’ambito della ricostruzione?

"C’è una questione essenziale: contrastare lo spopolamento. Offrire tutte le condizioni migliori per chi è restato, di restare; e tutte le necessarie opportunità per tornare per chi se n’è andato, perché ha dovuto o voluto andarsene. Stiamo ricostruendo gli edifici, stiamo rimettendo in sicurezza case ed attività economiche, stiamo ripristinando la viabilità, stiamo investendo sulla digitalizzazione del territorio e sulle sue connessioni fisiche e virtuali: il rischio che vogliamo evitare è che gli edifici ricostruiti restino vuoti. Il buon andamento della ricostruzione privata si riflette nei dati della Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce il plafond Sisma Centro Italia sulla base dello stato di avanzamento dei lavori".

Può darci qualche dato?

"Sono stati approvati oltre 11 miliardi di euro, con liquidazioni che superano i 6,1 miliardi (+37,41% in un anno): il 60% di queste liquidazioni è avvenuto dal 2023 a oggi. E poi c’è il capitolo della ricostruzione pubblica, con i suoi oltre 3500 interventi rimasti nel limbo delle indecisioni, e finalmente sbloccati in quest’ultimo anno: oltre il 33,8% degli interventi ha un progetto approvato o ha già avviato le procedure per affidamento dei lavori, 18,2% i cantieri in corso e 16,2% quelli conclusi. Nei primi quattro mesi del 2025 avviati già 439 cantieri dei 1200 stimati".

Quante sono, sia nelle Marche che nel Piceno, le persone che devono ancora rientrare nelle rispettive abitazioni?

"In totale ci risultano ancora 10mila nuclei familiari che godono ancora di qualche forma di assistenza abitativa. Il 60% di questi sono nelle Marche, la regione che ha più sofferto le ferite della sequenza sismica del 2016-2017. Di questi 6000 nuclei familiari marchigiani che ancora attendono il rientro nelle loro case – erano quasi 9.000 due anni fa – la parte più consistente (circa 4.300) riguarda la provincia di Macerata; circa 1.300 la provincia di Ascoli. La partita non è finita, finché l’arbitro non fischia. Qui a fischiare saranno i cittadini. Noi dobbiamo fare di tutto per assicurare le condizioni per poter rientrare nelle case".

Qual è il suo messaggio ai terremotati, a nove anni dal sisma?

"Hanno avuto molta pazienza. I tanti che sono rimasti hanno dimostrato un grande amore per il loro, per il nostro, territorio. Non dobbiamo abusare della loro pazienza e del loro amore. C’è ancora molto da fare, certamente. Abbiamo bisogno del lavoro di tutti. Il ‘modello Friuli’ dopo il sisma del 1976 ebbe la necessità di lavorare per quasi vent’anni per poter restituire l’integrità al territorio. Noi cercheremo di fare meglio".

Matteo Porfiri