Il compleanno di On the Road: "Così siamo vicini ai più fragili"

La coop On the Road, di San Benedetto, festeggia 30 anni di attività. Con quattro sedi operative tra Marche, Abruzzo e Molise, On the Road è un punto di riferimento per gli ambiti di cui si occupa: tratta e sfruttamento, inclusione migranti, violenza di genere, marginalità, servizi al lavoro e formazione. La Cooperativa sociale ha ideato ‘Strade-Territori che creano nuovi spazi di comunità, con un calendario di incontri di sensibilizzazione, fino al 10 aprile. Ne parliamo con Stefania Torquati, presidente di On the Road.

Presidente Torquati, perché il progetto ’Strade’? "Per festeggiare i 30 anni abbiamo sentito l’esigenza di farci promotrici della nostra visione del lavoro sociale e di contribuire a sensibilizzare il territorio per un più ampio riconoscimento dei diritti umani, sociali e civili e del lavoro".

Un focus anche sul lavoro quindi? "Sì, perché per On the Road l’inserimento nel mondo del lavoro è parte integrante dell’approccio, come reale strumento di autodeterminazione nella società, che porta anche valore ai territori in cui operiamo".

Cosa ci attende fino al 10 aprile? "Dopo i due eventi a San Benedetto incentrati sul lavoro, la settimana prossima saremo ad Ascoli. Il 9 aprile con una passeggiata sonora tra le vie del centro, per scoprire la storia di On The Road. E poi il gran finale il 10 al Teatro Filarmonici con il convegno ‘Strade’ con grandi ospiti, amministratori, stakeholders, mondo dell’istruzione, Terzo Settore e imprese. La giornata si concluderà a Bottega del Terzo Settore per un laboratorio di psicodramma per realizzare un manifesto collettivo che sintetizzi le istanze emerse la mattina".

Dopo 30 anni, com’è cambiata On The Road? "On the Road ha sempre avuto grande volontà di continuare a viaggiare. Negli anni abbiamo continuato ad indagare fenomeni sviluppando strumenti che riescano a adeguarsi e a rispondere alle necessità delle persone e del tempo che si vive".

E come sarà fra 30 anni? "Al servizio costante delle persone, che continueremo a sostenere con la nostra vision finalizzata alla costruzione di percorsi di autodeterminazione, lottando per la giustizia sociale e per creare luoghi di diritti".

Marcello Iezzi