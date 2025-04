Il Comune assegna 48 loculi del cimitero

Il Comune di Appignano assegna in concessione 48 loculi del cimitero, con costruzione di apposito lotto situato nello spazio a sud – est rispetto all’altare, il cui costo di realizzazione sarà a totale carico dei concessionari. Tutti i cittadini che fossero interessati a partecipare al presente bando dovranno presentarsi personalmente muniti di documento di riconoscimento in Comune. Nel caso in cui ci fossero casi di impossibilità a presentarsi personalmente, è possibile delegare un terzo. È tassativamente vietato il cumulo di deleghe. Si potrà presentare la domanda il 22 maggio dalle ore 11 alle 14 per tutti i residenti. Il 29 maggio dalle 11 alle 14 per tutti i non residenti, ma nativi nel comune di Appignano del Tronto. I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: avere un’età non inferiore ad anni 60; di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre atti con la pubblica amministrazione. Per ogni ulteriore informazione leggere il bando di avviso allegato oppure contattare gli Uffici Comunali al seguente numero telefonico 0736817701 o mail: demografici@comune.appignanodeltronto.ap.it referente dottor Gabriele Marcozzi - Responsabile Ufficio Servizi Demografici.