Il Comune cerca farmacisti: ecco i requisiti del bando

E’ un concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria finalizzata alla selezione di collaboratori di farmacia (Area dei Funzionari ed elevata qualificazione, ex categoria ’D’ ndr.), quello indetto dal Comune di Grottammare. I candidati idonei saranno impiegati per assunzioni a tempo determinato presso il servizio autonomo farmacia comunale, con incarichi part-time stabiliti in base alle esigenze dell’Ente. L’avviso è disponibile nel Portale Unico del Reclutamento InPA e le domande dovranno essere presentate entro il 28 settembre. È rivolto ai laureati in Farmacia e Tecnologie Farmaceutiche, iscritti all’Albo dei farmacisti e in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione. Tra gli altri requisiti, oltre alla cittadinanza europea, anche l’esperienza pregressa, di almeno 6 mesi, presso farmacie private o municipalizzate, in qualità di farmacista o farmacista collaboratore.

La valutazione dei candidati prevede una prova orale a tema: legislazione farmaceutica, preparazioni galeniche, tecnica farmaceutica, ordinamento degli enti locali e conoscenza del software gestionale Csf platinum per farmacie. Durante il colloquio verranno valutate competenze tecniche, chiarezza espositiva e la motivazione dei candidati. Prevista anche la verifica della conoscenza della lingua inglese e delle principali apparecchiature e applicazioni informatiche. La versione integrale dell’avviso contenente le modalità di partecipazione è consultabile nella pagina ’Avvisi e bandi’ del sito del Comune.