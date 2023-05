Il Comune cerca giardinieri Ecco l’avviso pubblico

La Regione Marche ha pubblicato un avviso pubblico per l’avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge n. 5687 e s.m.i., di quattro unità con qualifica di “Giardiniere”, Cat. A1, a tempo parziale (30 ore settimanali) e determinato (4 mesi), presso il Comune di San Benedetto del Tronto, con diritto di precedenza per un lavoratore. Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica denominata “Janet” accessibile al seguente link: https:janet.regione.marche.it

e unicamente durante la seguente finestra temporale (fuori di tale periodo, la piattaforma non consente il caricamento della domanda): dalle ore 00:00 alle ore 23.59 di martedì 16 maggio 2023. Non sono ammesse altre forme di produzione o invio della domanda di partecipazione. Tutte le informazioni utili per candidarsi per questa selezione sono reperibili presso il centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto che potrà fornire assistenza anche nella presentazione della domanda.