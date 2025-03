Il Comune cerca titolari di licenza per il piano terra del palazzo Kursaal

Il Comune di Grottammare cerca titolari di licenza per attività di somministrazione di alimenti e bevande cui affidare la concessione dei locali al piano terra del palazzo Kursaal. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 14 aprile. Lo scopo della concessione è l’utilizzo dei locali e della pertinenza esterna per lo svolgimento esclusivo di attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché il servizio di apertura, chiusura, vigilanza, custodia e pulizia degli spazi occupati dal Museo dell’Illustrazione Contemporanea. Il canone a base d’asta, che avverrà secondo il criterio dell’offerta al massimo rialzo, è di 18.000 € annui, per una durata di 6 anni. Alla presentazione delle offerte dovrà precedere un sopralluogo nei locali, previo accordo con l’ufficio Patrimonio (0735.739263) per concordare un appuntamento, secondo il seguente calendario: 18 e 25 marzo, 1 e 8 aprile (orario sempre 10-12).