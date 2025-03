Il Comune di Cossignano ha acquistato il palazzo del Cassero

Il complesso del Cassero, palazzo storico degli eredi Ghidoli, è stato acquistato dal Comune di Cossignano per essere destinato ad attività culturali. Si tratta di un imponente edificio che si trova nel punto più alto del paese, adiacente ai bastioni del cassero che nel 1370 fu dimora del castellano del territorio. Un complesso molto importante, ma che da anni è inagibile in alcune sue parti che rischiano anche di crollare.

L’amministrazione comunale ha formalizzato l’acquisto per 128 mila euro e quando saranno stati completati i lavori di ristrutturazione, finanziati con oltre un milione di euro dall’Ufficio per la ricostruzione post terremoto, (Cossignano è inserito nel cratere), il complesso del cassero, così come voluto dalla famiglia Ghidoli, sarà destinato a una serie di servizi, come spiega il sindaco Roberto Luciani: "Si tratta di un complesso disposto su molti piani a diversi livelli e diventerà la casa della cultura. Ospiterà la biblioteca, il museo archeologico e l’archivio storico, dove saranno sistemate anche diverse pergamene del 1400 che troveranno una degna sistemazione. Ci sono anche degli ampi locali nel seminterrato e nell’interrato che pensiamo di destinare ad accoglienza turistica".