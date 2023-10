Il Comune di Francavilla d'Ete si rafforza: ingaggiato Achille Blv con Bellei per il Palio

In vista della 35ª edizione del ‘Palio dei Comuni’, che si correrà domenica 12 novembre all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, il Comitato palio, insieme al Comune di Francavilla d’Ete che punta ad un ruolo da protagonista alla manifestazione, ha ingaggiato il suo portacolori.

Dopo le edizioni passate, nelle quali ha assaporato anche il gusto della finale, in vista dell’importante evento ippico, gara di Gruppo Uno che richiama l’attenzione degli appassionati di ippica di tutta Europa, il Comune francavillese ha deciso di ricorrere alla trattativa privata ingaggiando Achille Blv, cavallo baio di 7 anni, che a giugno ha vinto per il secondo anno consecutivo il Gran Premio della Repubblica a Bologna. Il trottatore sarà guidato da Enrico Bellei, driver che non ha certo bisogno di presentazioni.

Soprannominato il ‘cannibale’, Bellei ha superato le 10.000 vittorie in carriera e questo traguardo proietta il guidatore fiorentino nell’Olimpo dei più grandi professionisti del pianeta. Artefice della trattativa che ha assicurato le prestazioni di Achille Blv ed Enrico Bellei, è stato Matteo Pioli, il delegato del Comune di Francavilla d’Ete per il Palio al quale il sindaco Nicola Carolini e tutta l’amministrazione porgono "i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso in una manifestazione che dà visibilità nazionale e internazionale a tutti i comuni partecipanti".

Manca circa un mese all’atteso evento sportivo, ma tutti i comuni partecipanti sono in fermento nel tentativo di accaparrarsi i migliori trottatori del momento.

a. c.