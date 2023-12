Il Comune di Potenza Picena assume operai generici

La Regione Marche ha pubblicato un avviso pubblico per l’avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge n. 56/87 e s.m.i., di 2 unità di operaio generico, addetto a mansioni di manovalanza edile e cantoniere, a tempo indeterminato, tempo pieno (36 ore settimanali), area degli operatori, presso il comune di Potenza Picena, con la riserva di un posto per i volontari delle forze armate. Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica denominata “janet” accessibile al seguente link:

https://janet.regione.marche.it ed unicamente durante la finestra temporale (fuori di tale periodo, la piattaforma non consente il caricamento della domanda) che si aprirà dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del giorno 27 dicembre 2023. Per ulteriori informazioni e per conoscere i requisiti richiesti per partecipare al bando è necessario rivolgersi ai centri per l’impiego della regione. Ecco i contatti: 0733-827804; 0733-827827; 0733-827807. Questo il codice dell’offerta di lavoro: A16-1104400900-538.