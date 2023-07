Il Comune esce dal consorzio Polizia Locale

Il comune di Montefiore dell’Aso è uscito dal consorzio Polizia Locale Monti Azzurri e Servizi. Questo aveva pensato di fare più di un anno fa il sindaco Lucio Porrà e questo ha fatto. Dal primo luglio gli agenti della polizia locale dei Monti Azzurri non svolgono più servizio lungo le strade del comune o durante le manifestazioni che si svolgono sul territorio di Montefiore. Il sindaco Porrà non entra nel merito della decisione che ha portato a questa scelta: "Ora il servizio di polizia locale è tornato in capo al comune di Montefiore – spiega il primo cittadino – dal 22 luglio abbiamo assunto con contratto a termine un giovane vigile urbano che durante la stagione estiva affiancherà il comandante Serenella Ciarrocchi, poi per il futuro si vedrà". Per un comune che esce, un altro si candida ed è Massignano. Il punto era stato portato in Consiglio comunale e poi rinviato. Qualora dovesse essere ripresentato nell’ordine del giorno di un futuro civico consesso, la minoranza, sentita anche la popolazione residente, anticipa che esprimerà tutta la sua contrarietà, poiché un vigile urbano c’è già a Massignano.