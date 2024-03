Il Comune: "Non si può anticipare l’orario di apertura della piscina"

Un gruppo di cittadini chiede al comune di aprire la piscina comunale un’ora prima per dare la possibilità agli utenti di fare nuoto libero prima di andare a lavorare. Il comune risponde che la richiesta è difficile da comprendere. È questa, a grandi linee, la sintesi del botta e risposta intercorso negli ultimi giorni a San Benedetto, dove una trentina di persone, divise in un paio di gruppi, hanno intrapreso parallelamente lo stesso percorso: quello di richiedere all’amministrazione comunale una modifica agli orari del nuoto libero che tenga conto delle esigenze dei più mattinieri. "Vorremmo segnalare – ha scritto tramite app Municipium Fabio D’Angelo e il suo gruppo di firmatari – che le ore di apertura della nostra piscina comunale sono veramente troppo poche, e non permettono di usufruirne soprattutto a chi lavora. La situazione si aggrava di più nei mesi invernali quando le corsie sono utilizzate anche dai ragazzi delle scuole. Facendo un confronto con le piscine vicine, che in tutti i casi hanno un bacino di utenza di gran lunga inferiore a San Benedetto del Tronto, siamo il fanalino di coda, ultimi. La nostra bella piscina ristrutturata è aperta al pubblico la metà di ore di tutte le altre". Da qui, la proposta di "iniziare ad aprire con un’ora di anticipo, dando la possibilità ai lavoratori di andare in piscina prima di recarsi al lavoro". A questa istanza si è aggiunta quella portata avanti dal gruppo rappresentato da un altro portavoce, Fabio Zanni. E il comune, avvedutosi della gran mole di proposte simili, ha risposto.

"È opportuno ricordare che la piscina comunale – ha scritto l’ente con una propria nota – da 47 anni ha un orario di apertura dalle 8.30 alle 23 per sei giorni alla settimana. Le operazioni di pulizia e apertura di un impianto che deve rispondere a queste esigenze sono complesse e richiedono delle attività, tra cui il trattamento dell’acqua, che devono essere predisposte almeno due ore prima dell’orario di apertura al pubblico. Ciò significa che, per rispondere ai desiderata degli utenti, i dipendenti dovrebbero iniziare il turno di lavoro alle 5.30 per aprire alle 7.30. Non si comprende perché questa prestazione, peraltro ricadente anche in orario notturno, dovrebbe essere richiesta ai lavoratori della piscina perché ci sono persone che vorrebbero fare sport senza influire sui propri impegni professionali. In ogni caso, la richiesta sarà tenuta in debita considerazione qualora l’assegnazione di nuove risorse consenta di organizzare il lavoro su più turni".