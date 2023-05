Il Comune ricerca personale per le pulizie

Avviso pubblico per l’avviamento a selezione di due unità – personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici e aree pubbliche – a tempo determinato pieno, per 4 mesi, da assegnare al Comune di Acquasanta Terme. Tra le mansioni: sfalcio cigli stradali con decespugliatore, alberature ed altrimanufatti che impediscono l’intervento della macchina operatrice, potature di arbusti e piante di piccole dimensioni;manutenzione giardini e delle aree verdi comunali; pulizia delle strade, marciapiedi ed aree pubbliche; raccolta foglie,rifiuti ecc… E’ richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado e il possesso della patente di guida cat. B. Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica denominata “Janet” accessibile al link https:janet.regione.marche.it ed unicamente durante la finestra temporale (fuori di tale periodo, la piattaforma non consente il caricamento della domanda) che va dalle ore 00.00 del giorno 12 giugno 2023 alle ore 23.59 del 12 giugno 2023.