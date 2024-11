Il concerto di musica classica

E’ stato un omaggio ad alcuni dei più grandi pianisti e compositori del Settecento e dell’Ottocento il concerto che si tenuto sabato nella bellissima cornice della Chiesa di San Giovanni Battista a Grottammare. Il programma ha proposto brani classici che fanno parte del repertorio di grandi compositori, ma anche alcune opere più rare e meno frequentemente eseguite, come Romance di Franz Liszt e Intermezzo di Manuel Ponce. Un concerto raffinato, unico nel suo genere, eseguito da un ensamble di 3 artisti internazionali: Stefani Dudik, Despina Krango e Milan Jankuloski. "I nostri concerti di musica classica sono eventi pregevoli, pensati per promuovere il nostro meraviglioso territorio a livello europeo ed internazionale’ assicura Alceste Aubert, Erasmus project manager dell’Alma Academy –. Ringrazio sentitamente la direttrice dei Musei Sistin per aver reso possibile questa serata".