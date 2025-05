Il concerto di Spaziani a Vilnius

A volte il successo di iniziative non dipende solo dalla bravura dell’artista, ma dalla cultura di un popolo. Un esempio evidente sono i concerti di musica tenuti dal grottammarese Pierluigi Spaziani, pianista, organista, clavicembalista, concertista solista e fondatore dell’Associazione Organistica Picena e della Rassegna Internazionale di Musica per organo ‘Riviera delle Palme’, di cui quest’anno ricorre il trentesimo anno.

In questi giorni Spaziani si trova a Vilnius, nella capitale della Lituania dove ha organizzato un festival con 4 serate di altissimo livello che sta registrando la partecipazione di importanti personaggi. Nella seconda serata, per esempio, al concerto che Gianluigi Spaziani ha tenuto con la soprana ucraina Nadya Eremenko, erano presenti diversi ambasciatori, compreso quello italiano in Lituania, ma anche monsignor Georg Gaenswein che è stato assistente di papa Ratzinger. Come dire, che nessuno è profeta in patria.