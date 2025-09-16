Il concerto d’organo di Francesco Cera a Santa Lucia

Ovazione per l’ultimo concerto di organo eseguito dal maestro Francesco Cera nella cinquecentesca chiesa di Santa Lucia a Grottammare, in occasione della XXX rassegna organistica Riviera delle Palme, diretta dal maestro Gianluigi Spaziani. Nell’ambito della rassegna si sono svolti 5 concerti: uno ad Ascoli Piceno con il Callido di San Cristoforo, un altro a Sant’Egidio alla Vibrata, infine tre nella Chiesa del Papa Sisto V, ossia la chiesa di Santa Lucia, dove si sono esibiti i maestri Gianluigi Spaziani, Walter D’Arcangelo e Francesco Cera. "Fenomenale e apprezzata da tutto il pubblico la riscoperta, dopo 8 anni di inutilizzo a causa della chiusura della Chiesa a seguito del terremoto del 2016, la qualità di alto livello del suono dell’organo costruito da Francesco Fedeli nel 1752 – ha affermato il direttore artistico Gianluigi Spaziano – Ricordo che l’organo di Santa Lucia è stato restaurato in modo impeccabile nel 2002 dal celebre artigiano Bartolomeo Formentelli. Ringrazio il parroco Federico Pompei e il gruppo di volontari de ‘Gli angeli custodi di S. Lucia’ che ha riaperto al pubblico la Chiesa". Tra i progetti della rassegna, già si parla di un evento natalizio ancora in fase di organizzazione.