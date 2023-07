Il concerto gratuito Vecchioni sotto le stelle

Un festival per riportare la gente in piazza, per vivere emozioni e note sotto le stelle. Dopo i primi eventi di successo di Square musica Festival, in piazza Stazione a Piane di Montegiorgio, in programma per questa sera un momento di grande eleganza ed emozione, con l’arrivo del professore della musica italiana, Roberto Vecchioni. Un concerto gratuito, a partire dalle 21,15, che vedrà Vecchioni assoluto protagonista, l’artista si esibirà in ‘L’Infinito - Parole & Musica unplugged tour’, uno spettacolo in cui affronterà i temi a lui più cari attraverso monologhi e racconti, intervallati dai brani dell’ultimo album ‘L’Infinito’ e da alcuni classici del suo repertorio. Dunque, una serata da non perdere per un artista che è anche un grande poeta, da poco ottantenne che non perde energia e entusiasmo. Dopo aver trascorso 40 anni nelle classi, a insegnare latino e greco, continua a insegnare bellezza e a trasmettere poesia e letteratura a tutti quelli, e sono tantissimi, che hanno ancora voglia di ascoltarlo. ‘L’infinito’ richiama le parole di Leopardi, nel nuovo disco ci sono riflessioni sull’Italia dei nostri giorni, sui dolori che si incontrano nella vita, sull’alfabeto necessario a decifrare le emozioni.

Non mancheranno di sicuro i cavalli di battaglia del professore, da Samarcanda a Luci a San Siro, Sogna ragazzo sogna, fino a Chiamami ancora amore, grande successo sanremese. Le serate a Montegiorgio sono organizzate dalle associazioni del territorio, a partire dal gruppo Piane MG, Amici miei, Fem, Tignum, con il circolo tennis, la Pro loco e Guazza eventi, prevede anche stand gastronomici con seicento posti circa, una rassegna per tutti i gusti che ha visto passare già i Boomdabash, Rosa Chemical e Paolo Belli. Dopo Vecchioni arriveranno anche i Ricchi e Poveri e Le Vibrazioni, per un festival che davvero vuole lasciare il segno e accompagnare turisti e residenti in una piazza che è palcoscenico naturale.