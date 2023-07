Il concerto inclusivo

‘Nel sole…’ di ‘SoapOpera Dream’ domani, alle 21.30, al chiostro di Sant’Agostino: una serata di musica accessibile anche ai non udenti grazie alla traduzione simultanea nella lingua Italiana dei segni, è promosso da Comune e Amat. ‘SoapOpera Dream’, da diversi anni porta in concerto la traduzione integrale e simultanea nella lingua Italiana dei segni (Lis). Gli interpreti rendono unica la performance, che si inserisce in un panorama nel quale si compiono azioni concrete per rendere il mondo, anche quello dello spettacolo dal vivo, sempre più inclusivo. La formazione di ‘SoapOpera Dream’, composta da Davide Massacci, Elisabetta Maddalena Cordella, Luca Casadei e Christian Cola, propone un repertorio che va da Verdi agli anni ‘70. L’ingresso è gratuito. Info: 0736298770.