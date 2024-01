Il concorso pubblico nel mirino. A processo per abuso d’ufficio

"La Raimondi è stata assunta presso il Comune di Penna San Giovanni, prima con contratto a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità e gli fu attribuita l’indennità di posizione organizzativa; nell’assumerla ci siamo confrontati con Nerla a livello burocratico". E’ la testimonianza di Pasquale Ercoli, segretario comunale di vari comuni, nel processo a carico di Giuliana Nerla, 48 anni di Montegiorgio, accusata di abuso d’ufficio per fatti che l’hanno vista coinvolta nella veste di segretario del comune di Montemonaco. Parte civile è Marika Raimondi, un’ascolana assistita dall’avvocato Angelozzi che si ritiene danneggiata per non essere riuscita a vincere un concorso pubblico a causa della condotta della Nerla che è difesa dagli avvocati Ortenzi e Liberati. Una vicenda che risale all’agosto del 2017. Il Comune di Montemonaco aveva indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1. Raimondi venne esclusa dalla graduatoria in quanto in possesso di una laurea in Scienze politiche, non equipollente a quella richiesta dal bando. Non è stato invece escluso un altro partecipante classificatosi al sesto posto della graduatoria del concorso in questione e che a seguito dello scorrimento della graduatoria l’1 maggio 2018 è stato assunto a tempo indeterminato dal Comune di Sant’Elpidio a Mare. Raimondi lamenta però che quest’uomo era in possesso del titolo di laurea specialistica in Studi politici e internazionali, neanche questa equipollente alla laurea in Economia e Commercio. Di fatto lei era stata esclusa e lui no, arrivando quindi a ottenere il posto di lavoro. La sentenza è attesa il 26 giugno.

p. erc.