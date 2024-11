Il concorso sfocia in tribunale. La riforma fa slittare il processo

La riforma del reato di abuso d’ufficio, di cui si sta occupando proprio in questi giorni la commissione giustizia della Camera dei Deputati, condiziona il processo a carico di Giuliana Nerla, 48 anni di Montegiorgio, imputata per fatti che l’hanno vista coinvolta nella veste di segretario del comune di Montemonaco. Parte civile è Marika Raimondi, un’ascolana assistita dall’avvocato Angelozzi che si ritiene danneggiata per non essere riuscita a vincere un concorso pubblico a causa della condotta della Nerla che è difesa dagli avvocati Ortenzi e Liberati. L’avvocato di parte civile Alessandro Angelozzi nell’udienza di ieri ha eccepito che l’abrogazione della legge Nordio del marzo 2023 riguardante il reato di abuso d’ufficio è all’esame della Corte Costituzionale ed ha quindi chiesto un rinvio. L’istanza è stata accolta dal giudice che ha dato appuntamento a tutti alla nuova udienza fissata a metà febbraio. Anche la difesa della Nerla lo scorso giugno aveva chiesto il rinvio al presidente del Collegio giudicante, in attesa che il reato fosse abrogato.

Una vicenda che risale all’agosto del 2017. Il Comune di Montemonaco aveva indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1. A seguito dell’espletamento delle prove scritte ed orali, il 21 giugno 2017 è stata approvata la graduatoria finale di merito nella quale la Raimoni si è classificata al secondo posto. Il bando del concorso prevedeva, tra i requisiti specifici per l’ammissione, il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o equipollente. L’11 agosto Marika Raimondi venne esclusa dalla graduatoria in quanto in possesso di una laurea in Scienze politiche, non equipollente a quella richiesta dal bando. Non è stato invece escluso un altro partecipante classificatosi al sesto posto della graduatoria del concorso in questione e che a seguito dello scorrimento della graduatoria l’1 maggio 2018 è stato assunto a tempo indeterminato dal Comune di Sant’Elpidio a Mare. Raimondi lamenta però che quest’uomo era in possesso del titolo di laurea specialistica in Studi politici e internazionali, neanche questa equipollente alla laurea in Economia e Commercio. Di fatto lei era stata esclusa e lui no, arrivando quindi a ottenere il posto di lavoro.

p. erc.