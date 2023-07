Il concorso ’Tempi senza tempo’

Il Comune di Cupra Marittima e l’Associazione Nuova Linfa hanno lanciato il concorso under 30 di spettacolo dal vivo ’Tempi Senza Tempo’, rivolto ad artisti e ad artiste di tutta Italia. C’è tempo fino alle 15 del 18 luglio per presentare la propria proposta di teatro, danza o musica della durata massima di 15 minuti. A selezionare le migliori opera sarà una commissione di docenti del Dams dell’Università di Teramo. Solo cinque giovani artistie o gruppi con meno di 30 anni avranno la possibilità di esibirsi sul palco del prestigioso Parco Archeologico Naturalistico Civita, venerdì 28 luglio alle ore 21.30, in occasione della serata finale della rassegna Kronos. Una giuria composta da Matteo Canesin, direttore artistico del teatro Gasparrini di Appignano, Davide Martelli, direttore artistico del Cupra Musica Festival e Chiara Santarelli, direttrice artistica del Cineteatro San Filippo Neri, valuterà le cinque proposte e decreterà il vincitore che avrà l’opportunità di portare uno spettacolo integrale nella prossima edizione della rassegna. Nell’elaborare la propria idea, artisti e artiste dovranno tenere conto della traccia: ’Voi avete orologi, voi avete il tempo’. Il bando su: Il bando nel link: https:nuovalinfa.altervista.orgbando-tempi-senza-tempo.