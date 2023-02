Il conflitto raccontato dagli alunni

La guerra tra Russia e Ucraina è iniziata nel 2019 e tutt’ora è in atto: il presidente Putin ha invaso l’Ucraina per motivi che potrebbero essere economici, imperialistici o relativi agli schieramenti geopolitici. Fatto sta che Zelenskyj cerca di difendere il suo territorio. Il giorno in cui ci è stata annunciata dai media ci siamo preoccupati molto e abbiamo subito pensato a una imminente terza Guerra Mondiale. Ci siamo anche messi nei panni delle povere persone che stavano perdendo le case, mariti, figli e parenti. Adesso è passato quasi un anno dall’inizio della guerra e ancora i due presidenti non accennano a trattare mentre il mondo o una parte di esso invoca la Pace. Ad ottobre è arrivata nella nostra classe una ragazza russa, ci è sembrata confusa e addolorata di avere lasciato tutto improvvisamente. Le guerre mietono vittime civili anche nel paese che attacca e non soltanto in quello attaccato. Speriamo che questa guerra finisca presto e che i cittadini di Ucraina e Russia possano tornare a vivere serenamente compresa la nostra nuova compagna.