Il confronto con il volontariato

Le associazioni di volontariato del Piceno dell’area sanitaria hanno incontrato il commissario dell’Ast Ascoli, Vania Carignani, per un primo momento di confronto nel corso del quale si è deciso di incrementare sempre più la loro presenza all’interno delle strutture sanitarie, al fine di assicurare assistenza e attenzione alle categorie più deboli. La Carignani, oltre a rendersi disponibile a programmare con cadenza settimanale uno spazio dedicato al mondo dell’associazionismo per meglio recepire le istanze e definire le azioni da intraprendere per agevolarne l’operato all’interno dell’Ast Ascoli, ha anche assicurato di dare mandato alla direzione medica ospedaliera di verificare le condizioni per la riammissibilità delle associazioni all’interno delle strutture dell’Ast.