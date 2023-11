Il confronto su futuro degli infermieri

Si è tenuto a San Benedetto il IV Congresso Regionale dell’Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria (AICO) dal titolo ’La formazione specialistica: un investimento per il professionista del futuro. Confronto tra università e società scientifiche’. All’evento hanno partecipato più di 50 discenti tra studenti in infermieristica e professionisti infermieri provenienti dalle sale operatorie marchigiane, abruzzesi ed umbre. L’organizzazione, coordinata dal dottor Fabio Ferraiuolo, ha visto coinvolti la dottoressa Anna Di Martino, il dottor Claudio Carosi e il dottor Stefano Salvemme. Prestigiosi relatori hanno proposto nuovi punti di vista in merito al tema della riforma delle nuove Lauree Magistrali in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. In qualità di relatori sono intervenuti Stefano Marcelli, direttore del corso di Laurea in Infermieristica Univpm sede Ascoli, Loreto Lancia ordinario di Infermieristica e presidente Commissione Nazionale Corsi di Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche ed Ostetriche dell’UnivAQ, Cristina Petrucci associata in Infermieristica dell’UnivAQ, Luigi Apuzzo rappresentante italiano europeo di dell’European Specialization Nurses Organization, il presidente di Aico Claudio Buttarelli, la direttrice del Corso di Laurea Magistrale di Fermo e rappresentante nazionale dell’Associazione Italiana Ostetriche (Aio), Rosanna De Serio ed infin Salvatore Casarano past president di Aico. Tutti concordi nel proporre nuovi modelli formativi per gli infermieri e le ostetriche che prestano servizio nelle sale operatorie e reparti di assistenza nazionali al fine di rendere entrambe le professioni più attrattive per i giovani futuri studenti universitari. "La professione infermieristica ha bisogno di una nuova linfa, di un riconoscimento sociale chiaro e conclamato – ha affermato il dottor Ferraiuolo – Formare nuovi professionisti, con competenze specialistiche avanzate darà da un lato risalto e pregio alla professione e dall’altro una migliore assistenza ai pazienti".

Marcello Iezzi