Il confronto tra candidati. Scuole sicure e sanità, la città del futuro per Fioravanti e Nardini

Scuole ascolane più sicure. Questa la priorità per i due candidati a sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti ed Emidio Nardini, a una settimana dal voto dell’8 e 9 giugno. Lo hanno annunciato ieri sera, al teatro Filarmonici, in occasione del confronto elettorale organizzato da Vera Tv, coordinato dalla direttrice Gloria Caioni (stasera alle 20 sul canale 11). "Completeremo i lavori nelle scuole, comprese quelle delle frazioni", ha spiegato Fioravanti, sindaco uscente e candidato per la coalizione del centrodestra, il quale ha anche rivelato di voler riqualificare piazza Arringo nel prossimo eventuale mandato. "In realtà, in città, le scuole non sono sicure per l’80 per cento e bisognerà fare in modo che i nostri ragazzi non corrano più rischi in caso di terremoto", gli ha fatto eco Nardini, candidato del centrosinistra. "Vorremmo una città nuova per cittadini nuovi – ha proseguito Nardini – Vogliamo riportare la democrazia sia nei quartieri che nei borghi, creando punti di socializzazione".

"Dal basso abbiamo costruito le basi per lo sviluppo economico di Ascoli – ha replicato Fioravanti –. Continueremo a dare assistenza agli anziani, ai giovani e alle persone in difficoltà. Lavoreremo ancora anche sulla transizione ecologica". Interessante il punto di vista dei candidati in merito al rilancio delle zone montane. "Abbiamo reperito 12 milioni di euro per il nuovo impianto di risalita per il rifugio di monte Piselli", ha sottolineato il sindaco uscente. "Occorre valorizzare San Marco, creando impianti sportivi o un museo della cultura montanara", ha invece proposto Nardini. Delicato l’argomento del sociale. "Il 10 per cento della popolazione vive nella povertà e l’amministrazione deve cercare di procurare lavoro. Non basta solo prevedere dei sussidi, peraltro limitati", ha esordito il candidato di centrosinistra. "Abbiamo dato sostegni agli affitti, buoni alimentari, aiuti alle persone disabili e sole", ha replicato il candidato del centrodestra. Opposto anche il punto di vista sulla sicurezza: Nardini ha lamentato l’assenza dei vigili urbani, Fioravanti ha invece fatto un plauso alla collaborazione tra le varie forze dell’ordine. Poi, la sanità: Fioravanti ha annunciato l’apertura di un ospedale di comunitá, mentre Nardini ha lamentato "la paralisi del Mazzoni, con la fuga degli anestesisti e l’accorpamento di alcuni reparti". Infine, lo sport: Nardini ha chiesto più attenzione per le discipline minori, Fioravanti ha invece passato in rassegna i tanti eventi sportivi ospitati in città e i lavori promossi nei vari impianti. Agli elettori, l’8 e il 9 giugno, l’ardua sentenza. Nel segreto dell’urna.

Matteo Porfiri