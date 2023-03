Il Conservatorio cerca un bidello

Il Conservatorio di Musica “G. B. Pergolesi” di Fermo cerca un coadiutore con mansioni di “bidello” (ISTAT 2011 – 1° Digit - classificazione 8 Professioni non qualificate) a tempo pieno e determinato (fino al 31102023), posizione economica Area Prima- Coadiutore Iniziale anni 0-2. Si tratta di un contratto di lavoro full-time subordinato a tempo determinato per 36 ore settimanali. L’orario di servizio è dal lunedì al sabato con possibilità di turnazione. Le mansioni cui il personale è adibito sono: accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, pulizia, custodia e pertinenze, collaborazione con il personale docente e non docente per il funzionamento dell’Istituto. Per informazioni è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Fermo invando una mail a [email protected] o contattando Angela Bartolomei al numero Angela 0734 254763 o Giorgia Di Iorio allo 0734 254745. E’ possibile consultare ulteriori dati di contatto dei Centri per l’Impiego, al seguente link: https:www.regione.marche.itcontatta-cpi.

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: cittadinanza italiana; età non inferiore ai 18 anni, titolo di scuola dell’obbligo o titolo superiore; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti; non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; conoscenza della lingua italiana (per gli stranieri); avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, secondo la vigente normativa italiana (per i soggetti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985).