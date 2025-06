Il consigliere Silla contro l’approvazione del bilancio consuntivo

Consiglio comunale animato a Massignano dove il consigliere di minoranza Michele Silla (Partecipazione) è salito sugli scudi e non le ha mandate a dire. Sull’approvazione del bilancio consuntivo, passato in Giunta a fine aprile è portato in Consiglio il 3 giugno, Silla ha denunciato inottemperanze in termini di trasmissione, poiché non ci sono state deroghe e lo strumento sarebbe dovuto andare in Consiglio entro aprile. "Chiederò il parere all’ALI (Autonomie Locali Italiane), all’Ufficio legislatura del Ministero degli Interni e poi invierò il tutto alla Prefettura e alla Corte dei Conti – ha affermato Silla – Il Comune rischia gravi e pesantissime sanzioni". Scontro anche sul cantiere Montecantino i cui lavori sono sospesi con la revoca dell’architetto Ilenia Allevi "Uno stop dei lavori e una revoca senza alcun motivo – aggiunge Silla – e poi sul cantiere non c’è mai stata la cartellonistica prevista per legge e non ci è mai stato dato il contratto d’appalto che abbiamo richiesto. C’è poi la beffa dell’interrogazione sulla pensilina che abbiamo richiesto per la fermata del bus a Marina di Massignano. E’ stata ritenuta iniziativa necessaria e lodevole, poi il Consiglio ha votato contro. Vi è pressapochismo e poca trasparenza."