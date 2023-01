Il consiglio comunale dei ragazzi a Comunanza

Educare i ragazzi alla partecipazione e all’impegno civico. Questo l’obiettivo che intende raggiungere, a Comunanza, il progetto relativo al consiglio comunale dei ragazzi. Quest’ultimo, composto da alcuni studenti del paese, desiderosi di dare il proprio contributo al rilancio del territorio e all’amministrazione dello stesso, si è insediato ufficialmente nei giorni scorsi. "I nostri giovani, dinamici e proattivi, hanno subito espresso, tramite le parole del loro ‘baby sindaco’, alcune idee molto interessanti – ha spiegato il primo cittadino comunanzese Alvaro Cesaroni, che ha ricevuto in Comune i componenti del mini consiglio per conoscerli di persone e condividere con loro alcune progettualità –. Avremo modo di presentarveli nel corso dei loro due anni di mandato. Presto si svolgeranno anche le prime riunioni per confrontarci ed ascoltare il loro punto di vista". Al termine dell’incontro in Comune, poi, il sindaco ‘dei grandi’ Alvaro Cesaroni ha donato ai componenti del consiglio comunale dei ragazzi una copia della Costituzione Italiana. "Qui troverete qui tutte le risposte di cui avete bisogno", ha concluso Cesaroni augurando ‘buon lavoro’ ai giovani del paese.

Matteo Porfiri