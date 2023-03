Il Consiglio dei ragazzi arriva anche a Monteprandone

L’amministrazione comunale di Monteprandone sembra ormai pronta ad istituire, insieme alle scuole, il Consiglio comunale dei ragazzi (Ccr). Manovre di avvicinamento sono state portate avanti in questi giorni con le classi quinte della scuola Primaria dell’Isc con la vice sindaco Daniela Morelli. Per tre mattine, si sono tenuti incontri con gli alunni nella sala Consiliare nell’ambito delle attività previste dal piano dell’offerta formativa in materia di educazione civica. Un’iniziativa che ha avuto tre obiettivi: favorire la conoscenza del territorio e dell’Amministrazione comunale, facilitare esperienze di cittadinanza attiva, promuovere nei bambini il senso di appartenenza al proprio Comune. "Visto l’interesse e l’attenzione dei nostri piccoli concittadini – ha affermato il sindaco Loggi – credo che i tempi siano maturi per istituire il Consiglio comunale dei ragazzi. Il futuro di Monteprandone è nei suoi cittadini di domani".