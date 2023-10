Il consiglio regionale stanzia risorse per il mantenimento dei cani pastore

Il Consiglio regionale delle Marche ha accolto una istanza di Coldiretti che chiedeva un sostegno agli allevatori per il mantenimento dei cani pastore, unica difesa contro le predazioni del lupo e dei cani inselvatichiti che in questi mesi sono sempre più frequenti e minacciano la tenuta dell’intero sistema ovino del Piceno. Un intervento evidenziato con soddisfazione dalla Coldiretti Ascoli Fermo nel commentare lo stanziamento da parte di Regione Marche di un plafond di 100 mila euro per l’alimentazione dei cani pastori di guardia alle greggi. E’ dell’altro ieri la notizia della strage di pecore nell’ovile ex Belsito di Ripatransone, dov’è stata rinforzata la sorveglianza con cani pastore.