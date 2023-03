Il Consorzio Vini Piceni al ProWein in Germania

Il Consorzio Vini Piceni sbarca in Germania alla rinomata esposizione internazionale ProWein di Düsseldorf, in programma da oggia lunedì. Saranno presenti ben 18 produttori associati al Consorzio, tra aziende nella collettiva della Regione Marche e aziende socie fuori collettiva con propri stand. La collettiva regionale, presente presso l’Hall 17 stand B05, vedrà la partecipazione di Agricola Lanciani al desk 5, Cantina di Offida al desk 11, Castignano – Cantine dal 1960 al desk 8, Carminucci Vini al desk 9, Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei al desk 12, Tenuta de Angelis al desk 3, Fausti al desk 4, Il Conte Villa Prandone al desk 7, Cantina Colli Ripani al desk 10, Azienda Agricola Simone Capecci al desk 6, Tenuta Spinelli al desk 5, Tenuta Il Crinale al desk 4 e Vigneti Santa Liberata al desk 2. Saranno inoltre presenti con i propri stand La Canosa presso la Hall 16, stand A24, San Filippo presso la Hall 5, stand A304, Saladini Pilastri presso la Hall 16, stand H84, Tenuta Cocci Grifoni presso la Hall 17, stand C5 e Velenosi Vini presso la Hall 16, stand F11. Non solo Vinitaly, quindi: il Consorzio Vini Piceni si prepara anche alla fiera internazionale tedesca.