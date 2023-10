Il consumo di suolo non si blocca. San Benedetto conferma il trend: "C’è un deficit di spazi verdi"

A San Benedetto è cresciuto, anche se non vistosamente, il consumo di suolo. Continua la striscia negativa per la riviera delle palme, che da anni non riesce ad invertire la tendenza né a mantenerla inalterata. A certificarlo è stato, due giorni fa, l’Ispra: è suo infatti, il principale strumento con il quale viene monitorato il grado di cura del territorio nazionale. L’istituto ha appena pubblicato la nuova edizione del rapporto su ‘Consumo di Suolo, Dinamiche Territoriali e Servizi Ecosistemici’: i dati raccolti e rielaborati nell’affresco generale si riferiscono alla passata annualità, e fotografano da vicino non solo il trend del Paese, ma anche delle singole regioni e province, spingendosi, a volte, a studiare casi comunali. La voglia di dettaglio si è soffermata, ancora una volta, su San Benedetto, che ad oggi detiene il 37,7% di suolo consumato in percentuale; statistica che sale al 37,9% se si considera il territorio comunale al netto dei corpi idrici. Insomma, medaglia d’oro per il municipio rivierasco, primo nelle Marche seguito da Porto San Giorgio (37,1%) e Gabicce Mare (32,8%).

Il parametro viene ben spiegato dall’Ispra, che definisce il ‘suolo consumato’ "la quantità complessiva di suolo a copertura artificiale esistente in un dato momento". Ovvero cemento, ovvero nuovi edifici, perlopiù residenziali, in una continua crescita del mercato immobiliare finalizzato quasi esclusivamente a scopi turistici. Nel caso di San Benedetto si deve parlare proprio di crescita, e a testimoniarlo è il raffronto con il rapporto Ispra pubblicato l’anno scorso: nel 2021, diceva quel report, la percentuale di suolo consumato ad esclusione dei corpi idrici era del 37,6%: lo 0,3 in più. Insomma, quel che si dice un aggravio quasi insignificante, ma il problema è che nella riviera delle palme si avverte sempre di più la mancanza di suoli ‘vergini’, di verde, di spazi pubblici non impermeabilizzati. L’aumento quindi è debole perché si concentra su quel poco che rimane di una città che ha una forte densità abitativa, contando oltre 47mila abitanti su una superficie di appena 25 chilometri quadrati. Tenendo presente tutto ciò, è quasi normale che nella classifica nazionale San Benedetto risulti al 31° posto. Non tutto è negativo, si dirà. La principale città della costa picena, infatti, non è tra le prime realtà marchigiane con maggiore suolo consumato in termini di ettari.

Giuseppe Di Marco