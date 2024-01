Il contributo del Comune ai bimbi del Saharawi

Nell’ultima seduta la Giunta del Comune di Grottammare, su interessamento dell’assessore ai servizi sociali Monica Pomili, ha deliberato il contributo annuale da erogare per l’assistenza ai bambini del Saharawi. Ormai da qualche anno, a causa della pandemia, il Comune non organizza una cena per la raccolta fondi da destinare al popolo saharawi, attraverso l’associazione Rio de Oro. Un organismo che opera nella regione Marche e coordina gli aiuti per i bambini che fino a qualche anni fa venivano ospitati dal Comune e dalle famiglie di Grottammare, attraverso una formidabile rete di solidarietà, per le cure mediche ed interventi specialistici che i bambini delle tendopoli, nel mezzo del deserto del Sahara, non potrebbero mai avere. Ecco allora che gli amministratori, negli ultimi quattro anni, deliberano un contributo di mille euro da fondi comunali. Serviranno per collaborare al mantenimento di una scuola appena costruita e dove attualmente sono ospiti 10 ragazzi, che poi tornano alle loro case, per stare con le loro famiglie, nei fine settimana. Una situazione causata dalla pandemia da Covid e della conseguente emergenza sanitaria.