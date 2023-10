Il convegno di Fides Vita

Fides Vita, 33esimo convegno nazionale dal 29 ottobre al 5 novembre, in un quartiere di teatri tenda edificato nei pressi del Palasport di San Benedetto, dove si svolgeranno incontri, spettacoli e mostre (su Manzoni e i Promessi Sposi, Pier Paolo Pasolini, sull’origine, storia e tradizione del presepe e su Caravaggio), queste ultime aperte tutti i giorni al pubblico e alle scolaresche. Sarà il fondatore Nicolino Pompei, ad aprire il Convegno domenica 29, alle ore 10.30, con l’incontro sul tema "Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero se poi perde o rovina sé stesso?". Tra gli appuntamenti della ricca settimana, spicca lo spettacolo con Paolo Jannacci ed Enzo Gentile dal titolo "Ecco tutto qui" sulla vita e le canzoni del grande Enzo Jannacci (biglietti disponibili in prevendita presso il negozio "Zappasodi calzature" e acquistabili anche al punto informazioni del convegno). Molti gli incontri-testimonianza in programma; tra questi quello con don Leonardo Poli di Lugo di Romagna, testimone dell’onda di bene che ha investito la popolazione dopo l’alluvione. Fabrizio Fossati (ex ospite Comunità terapeutica Il nuovo cortile) racconterà il cammino vissuto per uscire dalla tossicodipendenza. Luca Maggioni e Arianna Baccega porteranno l’esperienza della loro conversione e l’esperienza di grazia ricevuta nell’amicizia con Roberto Andreucci e Daniela Urbinati, le cui testimonianze chiuderanno il convegno. In programma anche l’incontro con lo scienziato giapponese Takashi Nagai, attraverso la testimonianza di Barbara Braconi, che farà conoscere l’ esperienza dei cristiani di Nagasaki e della famiglia di Takashi e Midori Nagai, venerabili colpiti dalla scoppio della bomba atomica nel 1945. Tutti gli incontri saranno trasmessi anche in diretta streaming nel sito www.fidesvita.org dove è consultabile il programma completo. Di tutto ciò si è parlato nella serata di incontro pre convegno sviluppata all’hotel Relax, in un clima di amicizia e fede. (nella foto Don Armando Moriconi, assistente ecclesiastico di Fides Vita, la responsabile Milena Crescenzi e l’assessore Domenico Pellei).

Stefania Mezzina