Il cordoglio della comunità: "Tutti vicini alla famiglia"

Spinetoli è una comunità attonita, impietrita, gelata da un dolore troppo forte da sopportare, che piange il piccolo Tobi. Piange quella speranza svanita nel nulla, cancellata dal buio di una notte che ha spento per sempre la giovanissima vita del piccolo e ha annullato la speranza di una famiglia che cercava un futuro migliore. La tragedia lascia accese tante domande, prima fra tutte: questa disgrazia era evitabile? Si poteva fare qualcosa per evitare tutto questo? La comunità nella comunità, sembra quella niegeriana a Pagliare, ma questa volta è diventato un tutt’uno, tutti si sono ritrovati a dividere un dolore troppo grande, insopportabile.

Ieri la notizia ha fatto il giro della cittadina suscitando profondo cordoglio fra la gente, che è accorso sul posto dell’incidente per cercare di capire di portare una parola di speranza. Gli abitanti di San Pio X non si sono risparmiati, hanno cercato disperatamente di salvare il bambino, sottolineando quell’umanità che non conosce differenze, ma riconosce un dolore così potente. Il sacerdote della frazione di San Pio X don Giorgio Del Vecchio, domenica sera è subito arrivato sul luogo della disgrazia e ha sostenuto i genitori in quei interminabili minuti drammatici in cui hanno capito che per il bimbo non c’era più nulla da fare. "Questa sera – ieri ndr – saremo con un pastore protestante in casa a portare una parola di conforto a questa famiglia, che non deve rimanere sola. Non ho ben compreso se è cattolica, ma ho capito che queste persone hanno bisogno di noi, del nostro supporto in questo momento così doloroso". I vicini di casa sono rimasti ammutoliti: "Chiunque abita nei paraggi conosce la pericolosità del canale, queste famiglie sono qui da poco tempo, quindi non conoscono tutte le insidie del territorio, siamo profondamente colpiti da questo dolore che è di tutti. Tobi è anche figlio nostro".

