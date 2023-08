Il cordoglio della politica Da Fioravanti a Spazzafumo: il Piceno orfano di una leggenda

Carlo Mazzone non è stato solo un grande allenatore, e non è stato neanche soltanto il tecnico che ha scoperto Francesco Totti, ha rivitalizzato Roberto Baggio, ha fatto da papà italiano a Pep Guardiola e ha dato nuova vita ad Andrea Pirlo. Sor Carletto, diventato ascolano dopo aver sposato la signora Maria Pia, ha dato alla luce i figli Massimo e Sabrina. Tra i primi ad inviare il suo personale messaggio di cordoglio c’è stato il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo: "La scomparsa di Carlo Mazzone priva il calcio italiano di un autentico simbolo e il Piceno di una figura che, ben oltre i campanili, abbiamo tutti amato, prima come calciatore e poi come leggendario allenatore e uomo di calcio e di sport. Ascoli era diventata la sua città ma amava San Benedetto dove era altrettanto stimato e benvoluto. Siamo sinceramente addolorati ed esprimiamo sentite condoglianze alla famiglia". Addolorato anche il sindaco Marco Fioravanti che il 30 Settembre 2022 aveva consegnato a Carlo Mazzone la cittadinanza onoraria: "Un nonno, un padre e marito straordinario – ha scritto il primo cittadino di Ascoli sui social – Ci lascia un’istituzione della nostra città e una bandiera dell’Ascoli Calcio. Ciao Carletto". Molto triste anche il Senatore Guido Castelli: "È’ stato l’ultimo atto che ho compiuto da sindaco di Ascoli – ha dichiarato –, realizzare e intitolare la nuova tribuna dello Stadio Del Duca a Carletto Mazzone, uno degli uomini più amati dagli sportivi italiani e, con 795 panchine, detentore del record di presenze tra gli allenatori italiani. Nel giorno della sua scomparsa, esprimendo il mio cordoglio alla moglie, ai figli e a tutti i familiari, lo voglio ricordare con l’immagine di quel giorno del 2019 quando il mister si commosse per una intitolazione che, forse per la prima volta, onorava una personalità ancora vivente. Che la terra ti sia lieve, caro Carlo, custode dei valori più sani dello sport. È stato un privilegio conoscerti". Un pensiero anche dalla consigliera regionale Monica Acciarri: "Ci ha lasciato una bella persona – ha scritto – un eccellente professionista, un uomo legato alla sua città, Non ti dimenticheremo. Condoglianze ai suoi cari". E anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha espresso il suo cordoglio: "Se ne è andato Carletto Mazzone, figura simbolo di un calcio fatto di passione, autenticità e attaccamento. Romano di nascita, ma sicuramente molto legato alla nostra regione e ad Ascoli dove aveva scelto di vivere. Lo ricordiamo oggi e lo ricorderemo per sempre con gratitudine, stima e simpatia. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari, giungano le mie più sentite condoglianze". Valerio Rosa