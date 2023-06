Il coro dei bimbi al teatro Sale di Appignano

Ad Appignano del Tronto domenica sera si sono esibiti sul palco del teatro S.A.L.E. i bambini di hAPPIkids coro. E’ stata una serata bella e divertente che ha fatto cantare, ballare ed emozionare i presenti. "Un grazie va ai bambini per l’impegno in tutto il percorso di canto e per il bellissimo spettacolo, a Padre Joby e Padre Jojo per il progetto e per tutte le attività delle parrocchia svolte, a Cinzia Guglielmi e Chiara Corradetti per essersi dedicate con passione e costanza al coro e grazie a tutti coloro che hanno collaborato all’iniziativa" dicono gli organizzatori.