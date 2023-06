Il coro dei vongolari: "No al parco marino"

Il parco marino del Piceno continua a non piacere ai vongolari. La posizione contraria all’istituzione di un’area protetta al largo della costa picena è stata espressa ieri mattina in Auditorium comunale nel corso di un’apposita commissione congiunta – urbanistica e lavori pubblici – alla quale hanno partecipato, fra gli altri, il presidente del Co.Vo.Pi. Gerardo Fragoletti, il presidente di Co.Ge.Vo. Abruzzo Giovanni Di Mattia, l’assessore regionale alle attività produttive Andrea Maria Antonini e il presidente dell’Itb Giuseppe Ricci, oltre che una folta schiera di consiglieri comunali, fra cui anche il leghista Lorenzo Marinangeli. La riunione, volta a comprendere quali siano le reali necessità del tessuto socio-economico della riviera, si è aperta con l’intervento di Fragoletti: "Veniamo demonizzati come un settore da eliminare – ha affermato il presidente del consorzio vongolari – ma la nostra categoria è considerata d’eccellenza in Europa e rappresentiamo migliaia di posti di lavoro, considerando anche l’indotto. Per un tema ambientale, seppur giusto, si cerca di farci chiudere. Penso sia meglio mettersi seduti e trovare una soluzione. Le 27 imbarcazioni di stanza a San Benedetto dovrebbero trasferirsi a Porto San Giorgio, dove ce ne sono altre 18? Penso sia sbagliato". Sulla stessa linea anche la compagine abruzzese dei vongolari: "La legge 3941991 – ha aggiunto Di Mattia – non è molto chiara sul tema, tanto è vero che sono stati necessari interventi del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti per il decreto istitutivo e quello che regolamenta le attività all’interno delle Aree Marine Protette. Il punto è che non siamo certi che le disposizioni promesse in fase istitutiva vengano confermate in fase esecutiva: al Cerrano ci sono state delibere regionali e provinciali con cui avevamo ottenuto un corridoio di pesca, ma con il regolamento di esecuzione è stata esclusa l’attività dei vongolari". Inequivocabile il messaggio di Antonini: "Lo spostamento delle imbarcazioni a Porto San Giorgio rischia di mettere in grave difficoltà un intero settore che invece va valorizzato. Inoltre mi chiedo: a livello turistico ci sarebbero vantaggi con l’istituzione di un’Amp?" A cogliere la palla al balzo è quindi Marinangeli: "Le aree marine vanno fatte dove ci sono aree rocciose, golfi, insenature – ha concluso il consigliere - Non dove c’è spiaggia. Perché nei 29 parchi marini italiani non c’è possibilità di pescare le vongole. E se parliamo di ambiente dove mettiamo la Sentina? Quella riserva è stata abbandonata".

Giuseppe Di Marco