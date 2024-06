Il coro delle istituzioni: "È stato un gesto unico"

Immancabile la consueta parata di autorità che hanno preso parte all’intensa mattinata. Dai noti volti politici a quelli del mondo militare, religioso con i Vescovi Gianpiero Palmieri (Ascoli-San Benedetto) e Rocco Pennacchio (Fermo). C’erano praticamente tutti a condividere un momento in grado di segnare la rinascita di un territorio ancora ferito a distanza di quasi 8 anni. "Quello che i fratelli Della Valle hanno fatto è un gesto importantissimo – dice il prefetto Sante Copponi –. Questa terra in vent’anni ha avuto due terremoti. Quello del ‘97 e poi questo più recente che ho vissuto con il cuore. Questi territori hanno bisogno di sentire la vicinanza delle istituzioni, ma anche quella del mondo economico". A portare i saluti del governo invece è stata l’onorevole Lucia Albano: "Lavorando al Ministero dell’economia so quanto la presenza di un’impresa può cambiare il tessuto economico e sociale di un territorio. Questo aumenta la qualità dei nostri prodotti, ma unirlo alla solidarietà è quanto di più nobile ci possa essere. L’economia del nostro paese non è solo finanziaria o volta alla realizzazione dei profitti, ma anche e soprattutto sociale". A vivere quei terribili momenti e a fronteggiare il dopo c’era anche Guido Castelli, oggi senatore e commissario per la ricostruzione. "Ero presente quando Petrucci chiese a Diego Della Valle una fabbrichetta per il suo comune – racconta –. Una richiesta antesignana di ciò che è poi stata la nostra politica di accompagnare alla ricostruzione materiale anche la riparazione sociale ed economica. E che ha portato alla nascita della fabbrica Tod’s, inaugurata nel 2018 dopo soli 14 mesi di lavori. Un esempio di efficienza che l’Italia intera dovrebbe imitare. Questo risultato spero riesca a sfatare il mito che non sia possibile fare impresa nel cratere e nelle aree interne".

A chiudere gli interventi infine il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli. "Mi uniscono con sincera gratitudine e profondo riconoscimento a quanto fatto qui – commenta –. Un segnale concreto, il primo vero gesto, finalizzato a rendere questi territori più forti. Una massa enorme di lavoro da fare per ricostruire il tessuto di questi luoghi. La famiglia Della Valle ha raggiunto una visione globale, ma ci hanno aiutato a tutelare la nostra manifattura che dà futuro ai giovani e riesce a fornire una prospettiva". Tra gli altri sindaci presenti anche il primo cittadino Marco Fioravanti.

Massimiliano Mariotti